В Саранске трактор ковшом снес иномарку

В субботу, 24 декабря, в Саранске произошло ДТП с участием трактора. Фотографии с места инцидента появились в соцсетях.

Инцидент случился на улице Ботевградская. По предварительной версии, уборочный трактор разворачивался на улице и задел ковшом проезжавшую иномарку "Чери". В результате инцидента у легковушки разворотило капот, а сам трактор развалился на две части.

К счастью, в этой необычной аварии не пострадали люди.

Автоинспекторам теперь предстоит выяснить, кто виноват в случившемся.

Как сообщалось ранее, смертельное ДТП произошло на трассе Саранск - Пенза. В результате аварии погибли не менее трех человек, еще двое были ранены.

По имеющимся данным, авария произошла на участке автодороги между населенными пунктами Семилей и Кочкурово. Там столкнулись "ВАЗ-2112" и "Лада Приора".