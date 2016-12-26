Мордовские автобусы межрайонного сообщения переходят на электронную оплату

В Мордовии в 2017 году в автобусах межрайонного и внутрирайонного сообщения можно будет воспользоваться "Единой Социальной Электронной Картой" (ЕСЭК). Такую информацию сообщил министр информатизации и связи РМ Олег Соколов на отраслевом совещании.

Оборудование, которое необходимо для считывания информации с карт, установлено в 150 автобусах. Пассажиры, обладающие льготами на проезд, смогут бесплатно проехать в автобусе, просто приложив карту к валидатору в салоне.

Отмечается, что общественный транспорт Мордовии поэтапно будет полностью переведен на безналичный расчет.

Как сообщалось неделю назад, первая партия автобусов из Минска прибыла в Саранск. В ближайшие дни ожидается поступление оставшихся единиц техники.