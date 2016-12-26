В Мордовии наградили мужчину, спасшего из огня своего соседа

Житель села Александровка Лямбирского района Андрей Фатькин был награжден за героические действия на пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РМ.

Пожар приключился вечером 9 декабря. Фатькин увидел, что горит соседний деревянный дом, в котором проживал инвалид II группы. Он тут же бросился в полыхающее здание и спас больного соседа. Пострадавший получил ожоги, но остался жив исключительно благодаря Фатькину.

"Хорошо, что у меня в кармане был фонарь, который мне очень помог. А чтобы не задохнуться дымом, я закрыл лицо воротником", - рассказал Андрей.

Андрей Фатькин награжден почетной грамотой от начальника ГУ МЧС России по Республике Мордовия Андрея Наумова. От ВДПО мужчина получил подарки, в том числе и огнетушитель с пожеланием никогда его не использовать, но хранить на всякий случай.

Источник: Пресс-служба МЧС по РМ