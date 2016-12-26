Саранск досрочно увидел новинку от российских аниматоров‍

В Саранске прошел закрытый показ анимационной истории "Снежная Королева 3. Огонь и Лед", которая повествует о приключениях Кая и Герды по мотивам сказки Ханса-Кристиана Андерсена. Такую возможность юным зрителям Мордовии 21 декабря подарил кинотеатр "Мадагаскар".

Первый мультфильм "Снежная Королева" вышел в прокат в 2012 году. Третий мультфильм "Огонь и Лед", как и вторая часть "Перезаморозка" — это отдельные, независимые от книжного повествования и друг от друга захватывающие истории о приключениях Кая, Герды и других сказочных героев.

Мультфильм "Снежная Королева 3. Огонь и Лед" выходит на российские экраны 29 декабря в формате 3D.

Источник: mordovmedia.ru