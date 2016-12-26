Вор из Рузаевского района украл аудиоколонку в Саранске, пока его жена ходила за покупками

Житель Рузаевского района пойман за кражу беспроводной аудиоколонки в Саранске. Преступление было совершено в магазине бытовой техники, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Как стало известно из сообщения ведомства, 35-летний мужчина украл технику из магазина, расположенного в торговом центре на ул. Волгоградской. Несмотря на то, что в помещении были установлены камеры наблюдения, вор спрятал колонку под куртку и вышел из магазина. Сумма ущерба составила 4823 рубля. Позже оказалось, что жена преступника в это же время совершала покупки в соседнем магазине.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Украденная колонка была найдена и изъята дома у вора.