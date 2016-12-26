В рамках операции "Детское кресло" в Рузаевке поймали 8 нарушителей

В рамках операции "Детское кресло", которая прошла в минувшие выходные, в Рузаевке были задержаны 8 водителей, нарушивших правила перевозки детей. Все задержанные привлечены к административной ответственности - их ждет штраф в размере 3 тысяч рублей каждого, сообщили в Госавтоинспекции РМ.

Мероприятие проводилось в городе в течение двух дней. Дорожные полицейские проверяли каждую машину, уделяя особое внимание соблюдению правилам перевозки детей. Каждый автомобилист получил памятку "Пристегни себя и ребенка". Кроме того, водителям напоминали о важности использования детских удерживающих устройств, рассказывая о статистике аварий, в которых пострадали несовершеннолетние пассажиры.

Источник: gibdd.ru