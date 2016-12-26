Второклассники Саранска познакомились со "Спящей красавицей" в краеведческом музее

Для учащихся вторых классов общеобразовательной средней школы №11 г. Саранска была организована экскурсия в Республиканский краеведческий музей им. И.Д. Воронина. Школьники оказались участниками истории "Спящей красавицы" А.С.Пушкина.

Стоит отметить, что школьники с помощью родителей заранее подготовились к визиту, смастерив различные карнавальные костюмы. В процессе экскурсии школьники вместе со сказочными героями водили хороводы вокруг празднично наряженной елки, куда вскоре подоспел главный новогодний волшебник Дед Мороз. Кроме того, ребята проявляли свои творческие таланты: пели, читали стихи, танцевали, участвовали в конкурсах.

Источник: izvmor.ru