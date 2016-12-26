Антитеррористическая комиссия и Оперативный штаб РМ провели совместное заседание

В Ромодановском районе Мордовии состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба. Его возглавил глава региона-13 Владимир Волков.

В ходе заседания его участники обсудили меры безопасности в республике в период проведения новогодних праздников. Также был рассмотрен комплекс мероприятий по недопущению вовлечения жителей РМ в деятельность террористических и экстремистских организаций, противодействию угрозам радикализации мусульман региона, сообщается на официальном сайте главы РМ.

Особое внимание собравшиеся уделили важности предметной работы по профилактике радикализма в образовательных учреждениях республики.

Источник: e-mordovia.ru