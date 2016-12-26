Большая предновогодняя ярмарка в Саранске: как это было

В минувшую субботу, 24 декабря, в Саранске прошла большая предновогодняя ярмарка. Во всех районах города развернулись торговые ряды, куда ринулись тысячи покупателей.

Как и всегда, на ярмарке можно было приобрести всевозможные товары по сниженным ценам. Так, говядина стоила 200 рублей за кг, свинина - 170, мясо птицы - 90, индейки - 190, баранина и гуси - 250 р. за кг. Сыр твердых сортов и сливочное масло продавались по 300 р. за кг, растительное масло - 60 р. (рафинированное) за 0,9 л.

Как всегда, на ярмарке присутствовал огромный выбор сладостей, выпечки, колбасных изделий. Всех покупателей развлекали приглашенные артисты. Волонтеры помогали пожилым людям донести покупки до дома либо до бесплатных "Газелей", которые развозили пенсионеров по районам города.

Источник: izvmor.ru