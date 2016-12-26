Жительница Саранска забыла забрать снятые в банкомате деньги и поплатилась за это

Жительница Саранска пришла в полицию с заявлением о том, что ее обокрали. Отчасти женщина сама виновата в произошедшем. По словам потерпевшей, она сняла деньги в магазине "Евроспар", расположенном на улице Коваленко, однако забыла забрать деньги из купюроприемника. Вернувшись к банкомату через пару минут, женщина увидела, что денег уже нет.

После просмотра записей с камер видеонаблюдения оперативники выяснили, что деньги взял мужчина, подошедший к банкомату следом за женщиной. Теперь его разыскивают правоохранители.

Как сообщалось ранее, житель Рузаевского района пойман за кражу беспроводной аудиоколонки в Саранске. Преступление было совершено в магазине бытовой техники.