Баня №5 в Саранске открылась после реконструкции длиной в 1,5 года

В Саранске после долгой реконструкции заработала баня №5 на Пролетарской 90А. В торжественной церемонии открытия заведения участвовал мэр города Петр Тултаев.

Реконструкция бани велась целых 1,5 года. На эти цели из городского бюджета было выделено 83 млн рублей. При реконструкции было учтено пожелание горожан, решивших, что в бане должен быть влажный пар. Специально для этого была закуплена дорогостоящая котельная.

В бане будут функционировать два отделения – мужское и женское. Каждое из них рассчитано на 20 мест. Кроме этого имеется два внеразрядных номера с бассейном, каждое на 6 мест, также имеется и душевая кабина.

Стоимость билета в баню на 1,5 часа составляет 190 рублей. В номер с бассейном – 1000 рублей в час, однако сюда будут пускать не всех желающих. Посетить "банный люкс" смогут либо однополые компании, либо супружеские пары.

При реконструкции бани были использованы самые современные строительные материалы. Парные комнаты обшиты липой. Во всех отделениях установлены шкафчики для одежды, открыт буфет. Как и раньше, в бане будут работать парикмахер, косметолог, массажист. При желании здесь же можно позагорать в солярии и сделать маникюр.

Источник: izvmor.ru