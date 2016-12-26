В Саранске загорелся "Форд" после ДТП с грейдером

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на ул. Пролетарская, где столкнулись "Форд" и грейдер.

В результате ДТП загорелась иномарка, один участник происшествия получил травмы и был госпитализирован.

Подробности происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ