В Мордовии работник автомойки решил покататься на авто клиента

В МВД Мордовии обратился 38-летний житель Краснослободского района с заявлением об угоне автомобиля.

В процессе оперативных мероприятий правоохранители определили, что к данному правонарушению причастен местный житель, 1993 года рождения. Пострадавший оставил собственный автомобиль на автомойке, где работал правонарушитель. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, сотрудник решил проехаться на авто клиента.

Собственную вину молодой человек не отрицает. Согласно данному прецеденту ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия