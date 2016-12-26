В Саранске отменили новогодние корпоративы

Мэрия Саранска отменила все запланированные на 26 декабря развлекательные мероприятия в муниципальных предприятиях и службах города.

Решение городской администрации связано в связи с объявленным в стране общенациональным трауром по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем.

"Несмотря на приближение праздника, люди должны с пониманием отнестись и быть солидарными со всей скорбящей Россией. Все мы одна огромная страна и случившаяся катастрофа – наше общее горе", - отметил мэр Саранска Петр Тултаев.

Корпоративы, запланированные на 26 декабря, будут перенесены на более поздние сроки.

Источник: izvmor.ru