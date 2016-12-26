В Саранске разыскивают похитителей картриджа из магазина

Полиция Саранска объявила в розыск молодую пару, подозреваемую в совершении противоправных действий.

По данных правоохранителей, 22 сентября текущего года молодые люди совершили хищение картриджа из магазина "М.Видео", расположенного по улице Энгельса.

Приметы молодого человека: на вид 20 лет, худощавого телосложения, рост 170 см. Был одет: черная куртка с капюшоном, темные джинсы, на ногах черные кроссовки с белой подошвой.

Приметы девушки: на вид 20 лет, худощавого телосложения, рост 170 см. Была одета: черная куртка с капюшоном, светлые джинсы, на ногах кроссовки темного цвета.

Если вам что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в полицию.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия