Владимир Волков поздравил победителей международных и мировых олимпиад

Глава Мордовии Владимир Волков встретился с победителями и призерами международных и мировых олимпиад школьников.

Напомним, что 18 декабря в Индии закончилась X международная олимпиада по астрономии и астрофизике. Участие в ней приняли 230 молодых астрономов из 42 государств мира. Российскую Федерацию представляли 10 подростков и студентов первых курсов вузов.

В результате упорной борьбы золотую медаль завоевал Иван Утешев, выпускник республиканского лицея для одаренных детей, который в настоящее время учится в МФТИ.

"Бронзу" завоевал Станислав Цапаев, ученик 10 класса Республиканского лицея для одаренных детей. На встречу были приглашены и другие призеры и победители мировых и международных олимпиад, которые достойно представили Мордовию на мировом уровне.

Ребята и их педагоги получили денежные премии. Родители одаренных детей были награждены благодарностями Главы РМ за достойное воспитание детей.

Источник: izvmor.ru