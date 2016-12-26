В Саранске студент оказался под колесами иномарки

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Волгоградская, где шофер на "Логане" совершил наезд на студента, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП молодого человека с различными травмами госпитализировали.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: Госавтоинспекции Мордовии