В Саранске прошли соревнования, посвященные Дню спасателя Российской Федерации

В Саранске прошли соревнования по спасению терпящего бедствие на воде человека, посвященные Дню спасателя РФ.

Участниками состязаний стали сильнейшие команды из 14 городских школ.

На 1-м из этапов детям предстояло спасти условного потерпевшего из водоема и доставить его к финишу. Одним из основных условий было выполнить все не только быстро, но и грамотно, для того чтобы голова "тонущего" была высоко над водой.

По итогам состязаний детям были вручены призы, грамоты, медали и ценные подарки.

Организаторами соревнований выступили представители Всероссийского общества спасения на водах (ВОСВОД) и отдел безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РМ.

Источник: izvmor.ru