В Саранске задержали 24-летнего жителя Химмаша, подозреваемого в грабеже

В МВД Мордовии обратился 30-летний уроженец Саранска с заявлением о грабеже.

Согласно предварительным сведениям, заявителю ночью позвонили на мобильный телефон и попросили выйти на улицу для решения проблемы по поводу денежного долга. В момент общения один из юношей сперва нанес пострадавшему побои, а затем забрал у него мобильный телефон и 3300 рублей, уже после чего преступники исчезли в неизвестном направлении.

Работники уголовного розыска отработали контингент, предрасположенный к совершению подобных правонарушений и опросили возможных очевидцев происшествия. В результате тщательно спланированных оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый за грабеж 24-летний житель Химмаша.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия