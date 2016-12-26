В Саранске выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

На территории Саранска отмечают рост заболевания гриппом и ОРВИ.

С 12 по 18 декабря в медицинские учреждения Саранска по поводу заболеваний ОРВИ обратились 3187 человек, в том числе дети до 14 лет - 2411 человек.

Доставлено в больницу 226 человек, в том числе детей – 119 человек. Зафиксировано 55 случаев гриппа (предыдущий период – 12 случаев). Среднедневное количество заболеваний составляет 455 случаев, в том числе у детей до 14 лет – 344 случая, что выше уровня недельного эпидпорога среди совокупного населения на 24,2 %.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди населения Саранска выросла на 14,3 %, в том числе у детей до 14 лет на 8,1 %.

Источник: izvmor.ru