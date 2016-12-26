В Мордовии студент на "КИА" отправил школьника в больницу

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в Атяшевском районе, где студент на "КИА" врезался в автофургон.

В результате столкновения пострадал 15-летний школьник. По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.

Источник: Госавтоинспекции Мордовии