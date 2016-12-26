В Мордовии поймали грузовик с браконьерами, незаконно рубившими сосны

На одном из участков дороги Торбеево – с. Виндрей в Мордовии полицейские поймали КАМАЗ, который перевозил "нелегальные" сосны. В кабине, помимо водителя, ехали два пассажира.

Срубленные сосны в количестве около 10 штук находились в кузове грузовика. Никаких документов, подтверждающих законность вырубки, у водителя и пассажиров при себе не было.

Выяснилось, что жители Торбеева срезали деревья на территории Варжеляйского сельского поселения и пытались доставить их на автомашине в сторону поселка. Часть новогодних красавиц они планировали продать, часть оставить себе. Тем не менее планам не суждено было сбыться.

По данному факту проводится проверка, в рамках которой устанавливается причиненный ущерб.