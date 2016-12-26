В Саранске прошел концерт цикла "Классика — детям"

В канун Нового года в саранском музыкальном училище им. Л. П. Кирюкова прошел концерт цикла "Классика — детям". В программе концерта звучали как произведения классиков вроде Баха, Моцарта, Римского-Корсакова, Чайковского, так и современников, в частности, саранского композитора Сергея Терханова.

Маленькие гости концерта услышали музыку различных жанров – от инструментальных миниатюр и романсов до арии, квартета, фуги. Наряду с опытными музыкантами участие в концерте приняли также студенты: первокурсники Андрей Аксенов (отделение народных инструментов), пианистки Валерия Шеметова и Мария Гунина, а также молодые педагоги Анастасия Акимова и Екатерина Турнаева.

Источник: izvmor.ru