В ходе подготовки к Сретенскому балу в Саранске будут учить фехтованию и манерам XIX века

Союз православной молодежи Мордовии начал подготовку к очередному Сретенскому балу. На нем молодежь региона станцует старинные танцы - полонез и менуэт, а также вальс. Для участия в празднике приглашаются молодые парни и девушки в возрасте от 14 до 35 лет. Профессиональные хореографы бесплатно будут обучать их искусству танцев.

Сам бал состоится 19 февраля, но тренировки уже начались и идут полным ходом. Проходят они в Саранском духовном училище: по вторникам и четвергам - в 18:00, по субботам - в 15:00. Отметим, что в рамках подготовки к балу будут даны мастер-классы по изготовлению вееров, манерам XIX века и даже по фехтованию.

Источник: izvmor.ru