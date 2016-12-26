В 2017 году в Мордовии провели широкополосный интернет в 80 населенных пунктах

В минувшую пятницу, 23 декабря, в Саранске состоялось отраслевое совещание с руководителями предприятий информатизации и связи, и заседание Общественного совета при Министерстве информатизации и связи Мордовии. Мероприятие было посвящено подведению итогов работы отрасли за 2016 год.

Министр информатизации и связи РМ Олег Соколов, перечисляя самые значимые достижения уходящего года, выделил проведение широкополосного интернета в 80 населенных пунктах Мордовии. В 2017 году планируется провести высококачественный интернет еще в 120 крупных населенных пунктов республики.

В 2016 году Мордовия получила 30 млн рублей из федерального бюджета для реализации мероприятий, направленных на автоматизацию учета обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам, автоматизацию управления пассажирским автомобильным и электрическим транспортом, и перевод в электронный вид услуг ЗАГСа и выдачу охотничьих билетов. Все мероприятия были с успехом завершены.

Также на совещании отметили, что жители Мордовии на сегодняшний день получают 53,4% всех государственных и муниципальных услуг в электронном виде. В новом году эту цифру хотят увеличить до 60%.

Источник: izvmor.ru