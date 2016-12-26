Подведены итоги конкурса "Электронная Мордовия"

В Саранске состоялось награждение победителей республиканского конкурса "Электронная Мордовия". В нынешнем году в нем участвовали более 5 тысяч человек, что намного больше, чем годом ранее.

"Цель конкурса сделать государственные и муниципальные услуги доступнее и комфортнее, тем самым сократить число визитов в госучреждения", - отметил министр связи и информатизации РМ Олег Соколов. Добавим, что ведомство является непосредственным организатором конкурса.

Самым активным многофункциональным центром предоставления государственных услуг назван МФЦ Чамзинского района, самой активной школой - Стародевиченская СОШ. Самым активным учеником стал Даниил Сафронов из поселка Комсомольский. Самым активным студентом назван Сергей Рудин (СКИ РУК).

Победители получили дипломы, денежные призы и ценные подарки.

Источник: izvmor.ru