Отборочный тур Всероссийской олимпиады по теории и истории музыки завершился в Саранске

В музыкальном училище имени Л.П. Кирюкова в Саранске состоялся отборочный тур Всероссийской олимпиады по теории и истории музыки. В общей сложности в нем приняли участие более 50 человек – учащиеся всего отделения.

Победителей определяли по двум возрастным группам: младшая (1-2 курсы), старшая (3-4 курсы). Отметим, что особую активность проявили первокурсники, показавшие также высокий уровень знаний.

В результате письменных и устных заданий, а также состязаний за роялем (игре на баяне и балалайке) первое место в младшей группе заняли второкурсница теоретического отделения М. Антонова, а также первокурсники фортепианного отделения К.Чичерова и И. Канайкин. Что касается старшей группы, то здесь первое место не смог занять никто.

Источник: izvmor.ru