Азартные игры как погоня за адреналином  

Непреодолимое желание некоторых людей поиграть в игры на деньги вполне научно обосновано – так заявляет о себе потребность организма в адреналине. Получить необходимый выброс адреналина можно разными способами – кому-то для этого нужен экстремальный спорт, кому-то достаточно спортзала, а некоторым необходимо присутствие азарта. Цель организма однозначна – получить адреналиновый всплеск, а это значит, что каждый в душе гонится именно за азартом. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени.

Потребность в ощущении азарта – сложное психическое явление, сопровождающееся целым букетом ощущений: приятным волнением, радостным предвкушением, в общем, яркими эмоциями, которые даже обычный день способны эмоционально окрасить. Эмоционально окрашенные дни мозг запоминает по-особенному и в копилке памяти воскрешает ощущение праздника, и стремится пережить его заново. Поэтому и возникает четкая привязанность к казино и азартными играм – через игру проще всего прийти к радостному ощущению эйфории.

Многие ученые пытались установить закономерности выпадения выигрышных комбинаций в азартных играх, в том числе и Эйнштейн. Но доподлинно никому неизвестно, к какому результату – выигрышному или проигрышному – приведет случай, так как только случайность правит результатом игры.

Контролируемый азарт не страшен. Для игроков, способных играть в казино Вулкан с трезвым умом, разочарования от игры практически не наступает, так как они готовы к проигрышу заранее и не позволяют азарту властвовать над собой.

Чтобы развить силу самоконтроля и ощутить границы азарта, необходимо пользоваться следующими правилами:

Правило «предпоследней ставки»: нельзя полностью опустошать карманы, нужно четко очертить границу последней ставки и тот денежный объем, который можно потратить. Маленькие ставки лучше, чем ва-банк.

Правило «демо». Сначала необходимо научиться играть, понять принципы игры и постичь законы блефа, и только потом ставить реальные деньги.

Реальные ставки не должны быть слишком крупными. Многие игроки обманчиво ведутся на фразу «новичкам везет». В действительности же нет такой закономерности.

Азартные игры не теряют поклонников, кто-то всю жизнь играет в демо-версии, так как и такого способа хватает, чтобы развлечься, а у кого-то получается зарабатывать. Однако главное из правил человеческой жизни вообще – это противостояние излишествам. И если азарт вышел из-под контроля, важно вовремя остановиться и обуздать его.