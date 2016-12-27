В Саранске создадут приют для бездомных животных эконом класса

Мэр Саранска Петр Тултаев рассказал о начале работы над проектом приюта для бездомных животных.

"Мы никак не можем позволить себе строить для собак и кошек обогреваемые хоромы. Под приют должен быть отведен отдельный земельный участок, где мы построим вольеры", - отметил Тултаев.

При этом новое юридическое лицо организовано не будет. Бездомными животными станет заниматься одно из существующих городских компаний, в штат которого возьмут ветеринара. Для четвероногих организуют питание.

Кроме того, заботится о братьях наших меньших позволят волонтерам и представителям различных общественных организаций.

Источник: izvmor.ru