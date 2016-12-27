В Мордовии иномарка вылетела на "встречку" и протаранила ВАЗ: есть пострадавшие

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился на 18 километре трассы Рузаевка – Ковылкино, где водитель " Нексии" не справился с управлением, выехал на "встречку" и врезался в "ВАЗ-2112".

В результате ДТП водитель и пассажирка иномарки с различными травмами были госпитализированы.

Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.

Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.