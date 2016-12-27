В Саранске очищена лесопарковая зона Ленинского района

В Саранске очистили от веток и старых деревьев лесопарковую зону Ленинского района.

После уборки любители покататься на лыжах смогут не только насладиться пейзажами, но и приготовить для себя здесь же, на свежем воздухе шашлыки. Для них на лесных полянах установлены мангалы.

Как сообщалось ранее, мэр Саранска Петр Тултаев рассказал о начале работы над проектом приюта для бездомных животных.

Бездомными животными станет заниматься одно из существующих городских компаний, в штат которого возьмут ветеринара. Для четвероногих организуют питание.

Кроме того, заботится о братьях наших меньших позволят волонтерам и представителям различных общественных организаций.

Источник: izvmor.ru