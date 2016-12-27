В Саранске разыскивают двух без вести пропавших школьниц

В МВД Мордовии обратился уроженец Саранска с заявлением о пропажи 14-летней дочери Софьи Ледяйкиной.

Заявитель сообщил полицейским, что 24 декабря около 15:00 Софья ушла из дома к своей подруге и до настоящего времени не вернулась.

Приметы Софьи: на вид 14-15 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло – русые до плеч, лицо овальное.

Была одета: черная вязаная шапочка с блестящим узором в виде ящерицы, болоньевый пуховик черного цвета до пояса и капюшоном с меховой опушкой, брюки черного цвета, кожаные сапоги черного цвета, серый вязаный шарф.

В этот же вечер в полицию обратилась родственница 15-летней Ксении Уваровой. Правоохранителям она сообщила, что 24 декабря примерно в 18:00 из дома ушла ее сестра Ксения и до настоящего времени не вернулась.

Приметы Ксении: на вид 14-15 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные до плеч, лицо овальное.

Была одета: серая вязаная шапочка, болоньевый пуховик черного цвета до пояса с капюшоном с меховой опушкой, ботинки замшевые короткие черного цвета.

Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых девочек, просьба сообщить в полицию.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия