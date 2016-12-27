В Мордовии сотрудники МЧС проверили места проведения праздников

В Мордовии сотрудники МЧС провели комплекс профилактических мероприятий.

В этом году торжественные мероприятия с участием детей пройдут на 462 объектах (школы, детские сады, дома культуры, клубы).

Работники МЧС посетили каждый из них, выполнили инструктажи с обслуживающим персоналом и тренировки для отработки порядка действий в случае возникновения пожара.

Как сообщалось ранее, на территории Мордовии экстренные службы отработали совместные действия при чрезвычайных ситуациях, возникших вследствие неблагоприятных метеорологических явлений.

В учениях были задействованы 34 человека личного состав и 10 единиц техники.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ