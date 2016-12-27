В Саранске конфисковали 3200 бутылочек боярышника

Полиция Саранска изъяла 3200 бутылочек настойки боярышника.

Все партия будет подвергнута экспертизе. В настоящее время приостановлена торговая деятельность данным товаром и в газетных киосках города.

В администрации Саранска отметили, что этим летом градоначальник Петр Тултаев запретил торговлю настойкой боярышника из автоматов, которые кто-то из предпринимателей установил на одном из рынков Светотехстроя. И хотя это решение было не совсем в рамках закона, который не ограничивал подобного вида продажу, мэр заявил, что никак не позволит калечить жителей города. Автоматы незамедлительно были убраны с территории города.

Источник: izvmor.ru