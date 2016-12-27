В Саранске подвели итоги традиционной предновогодней ярмарки

В Минсельхозе Мордовии подвели итоги традиционной предновогодней ярмарки.

Сообщается, что за несколько часов было реализовано 223 тонны мяса, 41 тонна мясопродуктов, 32 тонны масла животного, 33 тонны твердых сыров, почти 2,5 млн штук яиц, 300 тонн сахара, 160 тонн муки.

Кроме того, расчетливые жители города запаслись мукой, зерном, овощами, рыбой, консервами, ликероводочными, кондитерскими, макаронными изделиями и иными продуктами.

Смогли купить на ярмарке и главный атрибут Нового года – живую елку, праздничные украшения, разноцветные гирлянды, сувениры.

Источник: izvmor.ru