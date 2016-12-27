Массовое ДТП в Саранске: четыре автомобиля столкнулись на въезде в поселок Николаевка

В Саранске произошло ДТП.
Инцидент случился на въезде в п. Николаевка, где водитель "Калины" резко затормозил перед перекрестком и тем самым "собрал" за собой "Хендай", "Приору" и ВАЗ.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет.
Как сообщалось ранее, водитель на "Форде" устроил тройное ДТП в Саранске на проспекте Ленина.
Шофер иномарки выехал на "встречку" и врезался в "Волгу", которую по инерции отбросило на автобус, остановившийся на красный сигнал светофора. В ДТП пострадал сам виновник - водитель иномарки, он был госпитализирован.
Источник: Госавтоинспекции Мордовии