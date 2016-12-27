Один из членов Ансамбля Александрова, находившихся на разбившемся Ту-154, был родом из Мордовии

Уроженец Мордовии Сергей Денискин оказался на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, который потерпел крушение над Черным морем. Об этом сообщил его приятель Роман Бакланов из Б. Березниковского района Мордовии.

Как стало известно, Сергей в юности закончил Республиканское училище культуры, потом уехал в Москву, где пел в различных вокальных коллективах. В течение продолжительного времени он выступал в Ансамбле имени Александрова. Напомним, что артисты этого коллектива были среди пассажиров лайнера.

Военный самолет Ту-154, следовавший из России в Сирию, потерпел крушение утром 25 декабря. Всего на борту было 92 человека (8 членов экипажа и 84 пассажира), все они считаются погибшими. На месте крушения под Сочи по сей день идет спасательная операция.

Источник: izvmor.ru