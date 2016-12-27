ХК "Мордовия" скорбит в связи с крушением Ту-154 под Сочи

Хоккейный клуб "Мордовия" от лица всех игроков, тренеров и сотрудников выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны РФ под Сочи. Трагедия случилась 25 декабря. На борту находились 92 человека, летевшие в Сирию на базу Хмеймим. По предварительной версии, все они погибли.

"25 декабря в воздухе над Черным морем потерпел крушение самолет Ту-154 Министерства обороны РФ, выполнявший рейс в Сирию, на авиабазу Хмеймим. На борту самолета находились 8 членов экипажа и 84 пассажира: музыканты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова, журналисты Первого канала, телеканалов НТВ и "Звезда", а также сопровождающие лица. Хоккейный клуб "Мордовия" выражает свои глубочайшие соболезнования всем, кого коснулась эта ужасная трагедия", - сказано в сообщении на сайте "Мордовии".