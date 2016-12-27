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Определился календарь ХК "Мордовия" на втором этапе первенства ВХЛ

Определился календарь ХК "Мордовия" на втором этапе первенства ВХЛ

По итогам первого этапа первенства ВХЛ стали известны соперники ХК "Мордовия" на втором этапе. Как сообщается на официальном сайте саранского клуба, "Мордовия" дома примет ЦСК ВВС (7-8 января), "Кристалл-Юниор" (Саратов) (22-23 января), ХК "Тамбов" (28-29 января), ХК "Челны" (Набережные Челны) (11-12 февраля), ХК "Чебоксары" (25-26 февраля). В гостях подопечные Юрия Воробьева сыграют с ХК "Ростов" (14-15 января), "Славутичем" (Смоленск) (4-5 февраля), "Алтаем" (Барнаул) (18-19 февраля), "Юниором-Спутник" (Нижний Тагил) (4-5 марта).

На втором этапе все показатели, набранные командами по итогам 36 предыдущих матчей, сохранятся, и борьба продолжится с таким же количеством очков. Каждой команде предстоит провести еще по 18 матчей.    