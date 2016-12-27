Лыжник Шакирзянов занял 3-е место на "Красногорской лыжне"

Лыжник Рауль Шакирзянов, представляющий Мордовию, занял третье место на всероссийских соревнованиях "Красногорская лыжня". В гонке на 15 км свободным стилем он финишировал вслед за Андреем Мельниченко из Красноярского края и Александром Большуновым, который представляет Тюменскую и Брянскую области.

Среди женщин в гонке на 10 км первенствовала Анна Нечаевская (Вологодская область/Татарстан).

Как сообщалось ранее, мордовский лыжник Алексей Петухов занял второе место на контрольной тренировке спринтерской сборной России по лыжным гонкам. Прошла она в городе Алдане (Якутия). Спортсмен преодолел дистанцию в 8 км классическим стилем за 22 минуты 30 секунд.