Зотов: "Мордовия" по-прежнему не исполняет решение Палаты по разрешению споров РФС

Генеральный секретарь Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что финансовая ситуация в "Мордовии" и не думает улучшаться. Футболисты по-прежнему не получают задолженности по заработной плате.

"Надеюсь, что "Мордовия" сможет рассчитаться в ближайшее время, однако на данный момент ничего не происходит. Руководство команды не исполняет решение, принятое Палатой по разрешению споров. Соответственно, в случае, если клуб в ближайшее время не решит эту проблему, на команду будет наложен очередной штраф. Конечно, хотелось бы этого избежать, так как основная задача не обременять руководство очередным штрафом, а продвинуть вопрос с выплатой заработной платы игрокам.

Существует определенная ступень санкций в палате: сначала на команду накладывается штраф, но если клуб не будет выплачивать долги, то следующей мерой будет лишение турнирных очков. Тем не менее сейчас нас ожидает трансферное окно, и те клубы, которые планируют заявлять новых игроков, обычно рассчитываются до начала трансферов", — приводит слова Зотова "Чемпионат".

Источник: championat.com