В Саранске прошла операция "Кольцо"

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции организовали оперативно-профилактическое мероприятие "Кольцо".

С нарушителями, ошибочно полагающими, что съезд с кольцевой развязки возможно осуществлять с любой полосы, представители полиции проводили профилактическую беседу, напоминая им, что согласно ПДД, заезжать на перекресток с круговым движением возможно с любого ряда, а выезд следует осуществлять только лишь с крайней правой полосы.

За время проведения профилактического мероприятия "Кольцо" выявлено 34 нарушителя, на каждого был составлен административный материал.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия