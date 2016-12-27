Сабитов: Желаю "Спартаку" выиграть титул чемпиона РФПЛ

Защитник "Мордовии" Ренат Сабитов надеется, что его бывший клуб, московский "Спартак", сможет стать чемпионом России. Сабитов выступал за красно-белых с 2007 по 2010 год.

"Я смотрю игры "Спартака" как болельщик. Так вот, от зрелища я сегодня получаю огромное удовольствие. Желаю клубу выиграть весной титул. Больше всех общаюсь с Темой Ребровым. Мы с ним с детства вместе шли, дружим много лет. Часто созваниваемся, я рад за него, за команду в целом", — сказал Сабитов в интервью "Спортфакту".

"Спартак" лидирует" в РФПЛ, после 17 туров опережая на пять очков "Зенит" и на восемь — ЦСКА. Что касается "Мордовии", то нынешняя команда Сабитова занимает 18-е место в ФНЛ, набрав 22 очка. От 15-го места, которое позволяет остаться в ФНЛ, "Мордовию" отделяют 5 очков.

Источник: sportfakt.ru