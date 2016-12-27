Предприниматель из Саранска лишился двух кафе из-за долгов по аренде

В Саранске обнаружили и прикрыли два кафе, у которых был общий владелец. В общей сложности он задолжал за аренду помещений 250 тысяч рублей. Индивидуальный предприниматель, арендовавший помещения у администрации города, постоянно ссылался на финансовые трудности и не платил за них, сообщили в пресс-службе УФССП по РМ.

В итоге за дело пришлось взяться судебным приставам. Должнику установили срок для добровольного погашения задолженности и предупредили, что в противном случае он будет принудительно выселен.

"К прибытию судебных приставов в первый пункт общественного питания кафе-бар работал в обычном режиме, но хозяина на месте не оказалось. В присутствии понятых и работников бара судебными приставами была произведена опись находящегося здесь имущества, врезан новый замок, опечатан и передан на ответственное хранение взыскателю. Такая же участь постигла и второе заведение предпринимателя", - сообщили в ведомстве.

Теперь ИП должен освободить помещение в установленный срок, иначе на имущество будет наложен арест и его передадут на реализацию в счет погашения задолженности.

Источник: r13.fssprus.ru