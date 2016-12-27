Подчуфарова станет участницей Рождественской гонки в Гельзенкирхене

Представляющая сборную команду Мордовии биатлонистка Ольга Подчуфарова выступит за Россию в традиционной Рождественской гонке, которая пройдет 28 декабря в Гельзенкирхене (Германия). Подчуфарова будет сражаться в тандеме с Алексеем Волковым.
Как обычно, соревнования будут состоять из двух частей: масс-старта и гонки преследования.
Состав пар Рождественской гонки:
1. Анаис Бескон – Жан-Гийом Беатрикс (Франция)
2. Франциска Пройс – Симон Шемпп (Германия)
3. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия)
4. Габриэла Коукалова – Михал Шлезингр (Чехия)
5. Доротея Вирер – Доминик Виндиш (Италия)
6. Фанни Хорн Биркеланд – Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)
7. Ольга Подчуфарова – Алексей Волков (Россия)
8. Лиза Тереза Хаузер – Симон Эдер (Австрия)
9. Елена Пидгрушная – Сергей Семенов (Украина)
10. Меган Тэнди – Макс Дэвис (Канада).