Подчуфарова станет участницей Рождественской гонки в Гельзенкирхене

Представляющая сборную команду Мордовии биатлонистка Ольга Подчуфарова выступит за Россию в традиционной Рождественской гонке, которая пройдет 28 декабря в Гельзенкирхене (Германия). Подчуфарова будет сражаться в тандеме с Алексеем Волковым.

Как обычно, соревнования будут состоять из двух частей: масс-старта и гонки преследования.

Состав пар Рождественской гонки:

1. Анаис Бескон – Жан-Гийом Беатрикс (Франция)

2. Франциска Пройс – Симон Шемпп (Германия)

3. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия)

4. Габриэла Коукалова – Михал Шлезингр (Чехия)

5. Доротея Вирер – Доминик Виндиш (Италия)

6. Фанни Хорн Биркеланд – Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)

7. Ольга Подчуфарова – Алексей Волков (Россия)

8. Лиза Тереза Хаузер – Симон Эдер (Австрия)

9. Елена Пидгрушная – Сергей Семенов (Украина)

10. Меган Тэнди – Макс Дэвис (Канада).