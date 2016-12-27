Главная елка Мордовии от главы региона собрала 700 детей со всей республики

В Мордовии состоялась главная елка региона, которая ежегодно проводится под патронатом губернатора региона Владимира Волкова. На праздник прибыли около 700 воспитанников детских интернатных учреждений со всей республики, а также дети из приемных и многодетных семей, ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья.

Праздник прошел в Республиканском дворце культуры. Гостей встретили главные новогодние волшебники - Дед Мороз со Снегурочкой. Ребята водили хороводы вокруг лесной красавицы-елки, отгадывали загадки, пели хором нестареющую и любимую всеми поколениями детей "В лесу родилась елочка...". В холле РДК работали несколько творческих секций, также функционировал буфет.

В продолжении праздника началась новогодняя сказка на современный лад "Елки.ру". Участие в представлении приняли совсем юные артисты, поразившие гостей своим исполнительским мастерством и талантом. Разумеется, никто из детей не ушел с праздника без мягкой игрушки и сладкого подарка от главы РМ.

Источник: izvmor.ru