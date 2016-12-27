Пьяный житель Мордовии до смерти забил соседа

В МВД Мордовии поступило сообщение из больницы Ковылкино об обнаружении тела 58-летнего мужчины с телесными повреждениями.

Представители полиции определили, что вечером 20 декабря пострадавший столкнулся во дворе своего дома с неизвестным ему ранее мужчиной, который возвращался к себе домой в соседний подъезд. Согласно предварительным сведениям, он сделал замечание в адрес соседа, из-за чего между ними появился словесный инцидент. Во время размолвки подозреваемый нанес потерпевшему многочисленные удары по голове ногами, вследствие чего тот умер на месте происшествия.

"Скорую помощь" вызвали очевидцы преступления.

По подозрению в совершении тяжкого преступления полицейскими был задержан 48-летний местный житель. Первоначально гражданин полностью отрицал свою причастность к совершенному деянию, предлагая различные версии произошедшего, оправдывающие его. Однако спустя время полностью сознался в содеянном, сообщив подробности совершенного им преступления.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия