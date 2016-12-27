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В Мордовии произведут единоразовую выплату пенсионерам на общую сумму более 1,2 млрд

В Мордовии произведут единоразовую выплату пенсионерам на общую сумму более 1,2 млрд

Управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Мордовии Владимир Василькин отчитался, что регион полностью выполнил свои обязательства перед пенсионерами за декабрь 2016 года. Вчера, 26 декабря, в республике началась работа по формированию пенсий за январь 2017 года.

Как уже сообщалось ранее, в январе, кроме очередной пенсии пенсионерам полагается единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей. В Мордовии по линии Пенсионного фонда эту выплату получат 258 174 пенсионера. Общая сумма выплат пенсионерам региона-13 составит 1 млрд 290 млн 870 тыс. рублей.

Напомним, что выплаты будут произведены один раз и не повлияют на размер начисляемой пенсии. 


Источник: izvmor.ru