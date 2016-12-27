В Мордовии сгорел жилой дом

В Старошайговском районе произошел пожар.

Инцидент случился в поселке Николаевка, где вспыхнул жилой дом. На место вызова немедленно выехали пожарные. Сведения о пострадавших отсутствуют. Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Мордовии за ночь произошла серия пожаров. Неспокойное дежурство выдалось у сотрудников МЧС, которым пришлось тушить три бани: в Саранске на ул. Рабочая 50, в пригородном поселке Зыково и Зубовой Поляне. В абсолютно всех случаях обошлось без потерпевших.

Также ранее стало известно, что в Саранске на улице Титова загорелся грузовой "КамАЗ". Прибывшие пожарные быстро справились с огнем.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ