В Мордовии достаточно лекарств для борьбы с гриппом

В Мордовии создан солидный запас противовирусных препаратов, которые помогут при борьбе с гриппом и ОРВИ. Кроме того, с 21 декабря для профилактики распространения гриппа введены ограничительные мероприятия во всех медицинских организациях РМ.

В целом по региону аптеки и медучреждения обеспечены препаратами на следующем уровне: Арбидолом – 84,7%, Рибаверином – 80,9%, Тамифлю – 85,5 %, Реленза – 81,0%, Грипфероном и другими препаратами – 87,0%, Вифероном (свечи) – 86,5%, Реафероном – 84,0%, Ингароном – 91,7%.

В среднем обеспеченность основными противовирусными препаратами по Мордовии составляет 85,2%. Можно сказать, что регион готов к потенциальной эпидемии.

Источник: izvmor.ru